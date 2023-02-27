Перше затримання після "бавовни" в Мачулищах: поліція Лукашенка схопила жінку

На території білоруського аеродрому "Мачулищі" днями прогриміли потужні вибухи, внаслідок яких було пошкоджено російський літак. Згодом з'явилась інформація про те, що правоохоронці диктатора Лукашенка затримали жінку.

Зазначимо, що відповідне повідомлення про затримання Крістіни Максименко після візиту "бавовнятка" в Мачулищі опублікували правозахисні організації. Також згадаємо, що постраждав внаслідок атаки двома безпілотниками саме літак ДРЛС А-50 ворожої держави.

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Коли затримали жінку та що про це відомо

Слід сказати, що силовики взяли під варту Максименко ще ввечері 26 лютого. Очевидно, у Лукашенка розпочалась справжня істерика після вибухів на аеродромі, тому він відав наказ зловити причетних.

Причини затримання жінки та її місце перебування поки невідомі,

– йдеться у повідомлення центру "Вясна".

Водночас згадаємо, що 26 лютого були повідомлення в телеграм-каналах про те, що озброєнні бійці ОМОНу Білорусі обходили помешкання жителів Мачулищів, перевіряючи їх. Окрім того, у місті після "бавовни" начебто у безпекових цілях на вулицях з'явилось більше представників Дорожної автомобільної інспекції, яка зупиняла машини та переглядала документи водіїв.

Ба більше, дійшло навіть до того, що модератори чатів у месенджерах почали видаляти повідомлення зі згадками про ці вибухи на авіабазі.

Вибухи на аеродромі Білорусі: хто взяв відповідальність

Активісти повідомили, що відповідальність за цей інцидент взяли на себе білоруські партизани. Ймовірно, саме завдяки їм було пошкоджено літак ДРЛС А-50 ПКС Росії. А саме – його передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену.

Зауважимо, що його вартість експерти оцінюють приблизно у 330 мільйонів доларів. Себто завдані збитки є надзвичайно суттєвими для Мінська й Москви.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, що це робота українських диверсійно-розвідувальних груп, хоча й версії щодо причетності до цього білоруських партизанів він не заперечив.