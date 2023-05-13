У Маріуполі повідомляють про потужні вибухи: у місті завили сирени

Якщо в українців погана ніч, то в окупантів – ранок. 13 травня в тимчасово окупованому Маріуполі чули щонайменше два потужних вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, влада з'ясовує деталі вибухів.

Дивіться також У Мелітополі пролунав потужний вибух, у багатьох будинках зникло світло

У сторону міста летіла ракета

Андрющенко заявив, що від ранку у місті пролунали два потужні вибухи, згодом завили сирени.

Трохи поштовхи схожі на землетрус, чутно дуже голосно, зі сторони Азовсталі,

– йдеться у повідомленні.

Натомість другий вибух вже чули у всіх районах міста. Крім того, є інформація, що з боку Волновахи в бік міста летіла ракета.

"Але тут може бути або "у страху очі великі", або "надія на бавовну". Деталі з'ясовуємо", – підсумував радник мера.

Вибухи чули і в Луганську