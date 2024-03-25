Окупанти в пакетах поїхали в Таганрог, – Андрющенко розкрив деталі вибухів у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі 23 березня пролунали вибухи. Є влучення. Загинуло 7 окупантів, також є поранені.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що через погану роботу мобільного зв'язку вони не отримують фото подій від мешканців окупованих територій. Російські журналісти також нічого не знімають, щоб не показувати масштаби влучань.

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Наслідки прильоту у Маріуполі

Як зазначив Андрющенко, був приліт в районі селищ Водяне, Зоря в місце базування росіян. Є інформація, що влучань у склад не було, тому детонування, на жаль, не відбулось, проте пошкоджено російську техніку. 7 окупантів загинуло, частина отримала поранення.

Окупанти в пакетах поїхали в Таганрог. Там (в Маріуполі – 24 Канал) щось трапилось, наші "очі" досі намагаються зрозуміти що саме,

– сказав Андрющенко.

Яка була мета обстрілу

Андрющенко вважає, те, що "впало" в Маріуполі було націлено на територію Росії українськими спецслужбами.

Швидше за все, на меті був Таганрог і Ростов-на-Дону. Основні атаки націлені на НПЗ, місця зберігання палива та аеродроми,

– вважає Андрющенко.

Новини Маріуполя: коротко

У Маріуполі 24 березня сталися вибухи. Російські окупанти заявляли, що це була робота їхньої ППО. Поблизу військової бази росіян була пожежа.

Росія продовжує застосовувати репресії на окупованих територіях і розробляє нові методи виявлення протестувальників у Маріуполі. У місті створили псевдоопозиційні громадські організації, які мають ходити вулицями та контролюють населення.

Росіяни оголошуючи про мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях після так званих "виборів" президента. Планується призвати 300 тисяч "нових російських громадян" до 1 червня. У Маріуполі вони здійснювали "перевірку обліку" серед чоловіків під час голосування, вимагаючи оновлення даних або їх надання.