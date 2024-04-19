Вранці у Маріуполі лунали вибухи: прилетіло по пункту керування росіян

Вранці у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Щонайменше один був по пункту управління росіян.

Радник мера Маріуполя Петро Андріщенко повідомив про вибухи орієнтовно о 6:53 19 квітня. Перед цим посадовець розповідав, що росіяни розслабились, бо в місті давно не було прильотів, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку по окупантах у Маріуполі

Маріуполь. Три вибухи над Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча,

– заявив радник мера.

За його словами, щонайменше один пропущений удар був по пункту керування росіян.

Згодом "Маріуполь.Спротив" повідомив, що російське ППО вдарило по керівництву одного з батальйонів.



В окупантів приліт в Маріуполі / Карта "Маріуполь. Спротив"

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