Українська "бавовна" дуже влучна, маємо підтвердження від місцевих, – депутат з Маріуполя

Збройні Сили України завдають точних ударів по місцях зосередження російських солдатів та техніки на тимчасово окупованих територіях. Під час української "бавовни" немає жодних жертв серед цивільного населення.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Він додав, що маріупольці підтверджують успішні влучання ЗСУ по окупантах у місті.

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Українська "бавовна" дуже влучна і ювелірна. Жодної жертви серед цивільного населення від "бавовни" не було.

Влучність вражає

Російські окупанти навіть не можуть влаштувати показові обстріли як робили в Донецьку. ЗСУ працюють професійно і влучають лише у військові об'єкти, а фото та відео підтверджують це.

"Бавовна" розквітає по всьому Маріупольському регіону, а не тільки у Маріуполі", – зазначив місцевий депутат.

Тепер ЗСУ можуть завдавати ударів по місцях скупчення ворога у будь-яких районах тимчасово окупованої території. Показовим моментом була "бавовна" біля лівобережного району міста поряд з "Азовсталлю".

Росіяни вже не відчувають навіть відносної безпеки, адже після отримання далекобійних ракет відстань вже немає значення,

– сказав Забавін.

У російської армії з'являється багато проблем. Раніше окупанти використовували Маріуполь як військово-логістичний хаб, у якому сконцентровували свої сили та розподіляли їх за напрямками.

Зараз логістика ворога погіршилась і для того, щоб доїхати до лінії розмежування їм треба формувати загони біля свого кордону.

"Інакше вони будуть знищені, не дійшовши до цілей", – додав депутат з Маріуполя.

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