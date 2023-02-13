У Маріупольський район завітала "бавовна": є влучання в розташування ворога
Джерело:Петро Андрющенко
У Маріупольський район, який тимчасово окупований росіянами, завітала "бавовна". Наші військові влучили в місця базування окупантів та їхньої техніки.
Вибухи у російських загарбників пролунали орієнтовно о 22 годині 12 лютого. Подібні інциденти в них трапляються не рідко, адже на початку лютого місцеві партизани допомогли розбомбити колону російських вантажівок.
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Які наслідки "бавовни" у Маріупольському районі
У Маріупольський район завітала бавовна. Щонайменш три гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя,
– заявив Петро Андрющенко.
Радник мера Маріуполя пояснив, що:
- вже відомо про влучання в розташування окупантів в селі Нікольське в приміщенні школи № 3;
- після вибухів деякий час було чутно звуки детонації.
"Година знадобилась окупантам аби вигадати версію зі збиттям "Точки У", що не відповідає дійсності", – пригадав радник мера.
Петро Андрющенко відзначив, що Збройні Сили України стають ближчими, хоч і не назвав втрат особового складу та техніки росіян внаслідок цієї "бавовни".
Що відбувається в Маріуполі
- 7 лютого Петро Андрющенко заявив, що Росія стягує в тимчасово окупований Маріуполь живу силу та техніку. Так вороги готуються до нового наступу зі Сходу України.
- Загалом з різних підрозділів в Маріуполь росіяни стягнули орієнтовно 30 – 35 тисяч одиниць особового складу.
- Вороги базуються в більшості поза межами Маріуполя – в навколишніх селах. Вони заявили, що з Москви надійшла вказівка протягом лютого захопити Запоріжжя і Вугледар.
- Щодо техніки, то росіяни мають не надто багато танків Т-62, чимало С-300, ЗРК "Бук", які постійно переміщують, щоб приховати від ЗСУ. Також у ворога є незначна кількість бойових машин піхоти та бронетранспортерів.
- Попри це, серед окупантів у Маріуполі загострюються конфлікти. Зокрема, вони виникають під впливом алкоголю майже щодня. Почалось вони ще влітку 2022 року з суперечок між росіянами та жителями так званої квазіреспубліки на Донеччині.