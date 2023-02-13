У Маріупольський район завітала "бавовна": є влучання в розташування ворога

У Маріупольський район, який тимчасово окупований росіянами, завітала "бавовна". Наші військові влучили в місця базування окупантів та їхньої техніки.

Вибухи у російських загарбників пролунали орієнтовно о 22 годині 12 лютого. Подібні інциденти в них трапляються не рідко, адже на початку лютого місцеві партизани допомогли розбомбити колону російських вантажівок.

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Які наслідки "бавовни" у Маріупольському районі

У Маріупольський район завітала бавовна. Щонайменш три гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя,

– заявив Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя пояснив, що:

вже відомо про влучання в розташування окупантів в селі Нікольське в приміщенні школи № 3;

після вибухів деякий час було чутно звуки детонації.

"Година знадобилась окупантам аби вигадати версію зі збиттям "Точки У", що не відповідає дійсності", – пригадав радник мера.

Петро Андрющенко відзначив, що Збройні Сили України стають ближчими, хоч і не назвав втрат особового складу та техніки росіян внаслідок цієї "бавовни".

Що відбувається в Маріуполі