Неспокійна ніч для окупантів: у Мелітополі розквітла "бавовна"
10 лютого 2023, 20:26Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
В окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляють про "бавовну".
Про вибухи в Мелітополі повідомив мер Іван Федоров. Про це він написав у телеграмі.
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Що відомо про "бавовну" в Мелітополі
У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! З'ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!
– написав він у мережі.
Згодом він додав, що Мелітополь здригається від міцних вибухів. Федоров зазначив, що потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном.
За інформацією місцевих ЗМІ, спочатку пролунало два вибухи. Потім серія – схоже на детонацію. Зазначають, що "все чули мешканці Нового Мелітополя". Ймовірно, що вибухи за містом.
Яка ситуація у Мелітополі : останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що в Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство Росії, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. У разі відмови, працівникам погрожують звільненням з роботи.
- Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України оголосили збір заяв місцевих мешканців про відмову від українського громадянства. Такі вказівки окупаційна адміністрація отримала від Кремля.
- Російські загарбники продовжують зазнавати великих втрат на війні в Україні. Вони наскільки великі, що ліквідованих росіян доводиться перевозити КамАЗами.
- За словами мера Мелітополя, 2 лютого на території Приазов'я помітили одразу 8 КамАЗів, набитих окупантами. Він розповів, що в селищі Новобогданівка було знищено нафтобазу. Нафтопродуктів там не було, адже окупанти все покрали. Саму ж нафтобазу ворог використовував для базування своєї техніки та особового складу.
- Окрім того, були вибухи у південній частині Мелітополя. Зокрема, там, де росіяни захопили 2 промислові підприємства.
- Біля тимчасово окупованого Мелітополя остаточно "втомився" черговий міст. Окупанти використовували його для постачання озброєння та техніки на фронт.