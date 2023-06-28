Вночі у Мелітополі пролунала серія гучних вибухів: кажуть про детонацію ворожого боєкомплекту
28 червня 2023, 06:31Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
Вночі 28 червня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Попередньо, сталася детонація ворожого боєкомплекту.
Гучних вибухів була декілька. Наразі поки невідомо про жертв та поранених серед російських загарбників.
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Нічні вибухи у Мелітополі
Як стало відомо, у ніч на 28 червня у Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Попередньо відомо про прильоти по російських окупантах та детонацію ворожого боєкомплекту.
Зазначається, що над Мелітополем також працювала російська ППО, але, судячи з усього, безрезультатно.
Яка ситуація у Мелітополі: останні новини
- Нагадаємо, що 22 червня у Мелітопольський район прийшла "бавовна". Росіяни одразу заявили про роботу ППО, проте чорний дим свідчить про інше. Мешканці повідомляли, що гучно було в північній частині міста, а також було чути вибух в стороні Якимівки. Іван Федоров розповів, що у місті в бік пожежі поїхало багато швидких.
- За попередньою інформацією, прилетіло по військові базі, яку окупанти облаштували на території медичних складів та газового господарства.
- Зараз ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі щодня погіршується. Росіяни зробили його своїм логістичним та адміністративним центром. Внаслідок цього у Мелітополі посилюється терор на цивільне населення, постійно збільшується кількість окупантів й Росія активно нав'язує свою пропаганду.
- Українці в окупованому Мелітополі дають відсіч інформаційній кампанії Росії. Щоб не підкоритися окупантам, вони знищують російську пропаганду.
- Так, активісти руху "Жовта стрічка" спалили понад 100 примірників "аквафрешних" газет, чим черговий раз продемонстрували, що не підкоряться окупантам.
- Нещодавно у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі росіяни розпочали тривалу перестрілку між собою. Сталося це під час того, як загарбники шукали українських партизанів. Мер розповів, що перестрілка тривала від 15 до 20 хвилин. Чули її мешканці трьох районів міста.