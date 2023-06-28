Вночі у Мелітополі пролунала серія гучних вибухів: кажуть про детонацію ворожого боєкомплекту

Вночі 28 червня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Попередньо, сталася детонація ворожого боєкомплекту.

Гучних вибухів була декілька. Наразі поки невідомо про жертв та поранених серед російських загарбників.

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Нічні вибухи у Мелітополі

Як стало відомо, у ніч на 28 червня у Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Попередньо відомо про прильоти по російських окупантах та детонацію ворожого боєкомплекту.

Зазначається, що над Мелітополем також працювала російська ППО, але, судячи з усього, безрезультатно.

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