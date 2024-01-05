Ворожа техніка знищена: мер Мелітополя сказав, куди в місто завітала "бавовна"

У четвер, 4 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали щонайменше три потужні вибухи. Зокрема, були ліквідовані російські окупанти.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також він підкреслив, що ворог намагається розосередити свої підрозділи та виводити їх на узбережжя Азовського моря.

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Іван Федоров зазначив, що все розпочалося у тимчасово окупованому Криму, продовжилось у Мелітополі, а згодом у Василівці. Зокрема, у Мелітополі було чутно щонайменше три гучні вибухи. Здебільшого вибухи були в селі Семенівка, що на півночі міста, та у нижній частині міста, де шлях на Бердянськ.

Саме у нижній частині міста ворог захопив декілька промислових підприємств, на яких розміщували як свій особовий склад, так і техніку. Тому вчора була чергова партія знищених російських військових на території тимчасово окупованого Мелітополя,

– сказав він.

Також є тенденція, що ворог намагається розосередити свої підрозділи та здебільшого виводити їх на узбережжя Азовського моря. З тимчасово окупованого Маріуполя через Бердянськ окупанти доставляють величезні партії своєї військової техніки та озброєння саме на узбережжі Азовського моря.

"Але завдяки нашим силам спротиву, які продовжують функціонувати, дякуючи нашим героїчним військовим та спецслужбам, ворог постійно знищується, навіть, як він говорить, "у глибокому тилу", – наголосив мер Мелітополя.

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