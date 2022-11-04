Кім показав відео роботи ППО на Миколаївщині

Вечері у Миколаївській області оголошували повітряну тривогу. Росіяни атакували регіон іранськими дронами-камікадзе.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім дав знати, ввечері на Миколаївщині працювали сили ППО. За годину до закінчення тривоги він натякнув, що справи йдуть "позитивненько".

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Як працювала ППО під Миколаєвом

Кім поділився відео з роботою ППО в регіоні. Небо над містом охопили безліч вогнів – так наші герої намагалися збити іранські шахіди.

Коли питаються, як у вас справ… Відповідь – як зазвичай,

– написав Кім.

Він уточнив, що на пошуки брухту відправляться зранку. Результат обіцяв показати.

Зауважимо, що окрім Миколаївської області, тривогу оголошували на Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та у Вінницькій області. У більшості з цих регіонів теж працювала ППО через атаку шахідів.

ППО збиває більшість дронів-камікадзе

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