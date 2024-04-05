Вибухів у Морозовську було більше: осінтер розповів про збитки для Росії

5 квітня 2024, 16:49
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Джерело:

D. mojavensis

Нещодавно до російського Морозовська завітала "бавовна". OSINT-дослідник розповів про наслідки для країни-агресорки.

OSINT-дослідник D. mojavensis прокоментував вибухи у Морозовську. Він проаналізував відео з місця подій, що ширилися соцмережами.

До теми Атаку на Морозовськ провели СБУ і Сили оборони, щонайменше 6 літаків знищено, – джерела

Що сказав осінтер

OSINT-дослідник дізнався, де саме зафільмували атаку на Морозовськ. Після встановлення геолокації однієї з точок зйомки він зміг визначити приблизні місця вибухів по азимуту та швидкості поширення звуку.

Очевидці зафільмували вибухи у Морозовську: дивіться відео
 

D. mojavensis зазначив, що місцеві жителі казали, що вибухів було більше, ніж показано на відео. На його думку, з огляду на цю інформацію можна говорити про істотні збитки, які були завдані російському аеродрому під час атаки дронами.

OSINT-дослідник показав ймовірні місця вибухів у Морозовську / Карта D. mojavensis

Що відомо про "бавовну" у Морозовську

  • Вранці 5 квітня у російському Морозовську пролунали вибухи. Також цієї п'ятниці гучно було в Єйську та Енгельсі. Всі 3 міста країни-агресорки мають аеродроми.
  • Згодом стало відомо, що ці аеродроми були атаковані ударними БпЛА. Джерела 24 Каналу підтвердили, що атаку на Морозовськ провели СБУ та Сили оборони.
  • Джерела також повідомили, що російські окупанти зазнали втрат в авіації. Так, було знищено щонайменше 6 та суттєво пошкоджено 8 військових літаків противника. Також близько 20 окупантів були ліквідовані або зазнали поранень.
  • Цей аеродром розташований у Ростовській області. Загарбники тримають там Су-34, Су-30/35, Су-24, Су-24М.
  • Інший OSINT-дослідник MT Anderson припустив, що на момент атаки безпілотниками на аеродромі могли перебувати близько 26 літаків. Російська пропаганда традиційно ігнорує інформацію про вибухи та їхні наслідки і звітує про нібито успішну роботу ППО й буцімто знищення понад 40 цілей.
  • У Морозовську базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк країни-агресорки. Саме звідти Росія атакує східну частину України КАБами.

Автор: Петро Залива