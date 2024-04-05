Вибухів у Морозовську було більше: осінтер розповів про збитки для Росії
Джерело:D. mojavensis
Нещодавно до російського Морозовська завітала "бавовна". OSINT-дослідник розповів про наслідки для країни-агресорки.
OSINT-дослідник D. mojavensis прокоментував вибухи у Морозовську. Він проаналізував відео з місця подій, що ширилися соцмережами.
До теми Атаку на Морозовськ провели СБУ і Сили оборони, щонайменше 6 літаків знищено, – джерела
Що сказав осінтер
OSINT-дослідник дізнався, де саме зафільмували атаку на Морозовськ. Після встановлення геолокації однієї з точок зйомки він зміг визначити приблизні місця вибухів по азимуту та швидкості поширення звуку.
Очевидці зафільмували вибухи у Морозовську: дивіться відео
D. mojavensis зазначив, що місцеві жителі казали, що вибухів було більше, ніж показано на відео. На його думку, з огляду на цю інформацію можна говорити про істотні збитки, які були завдані російському аеродрому під час атаки дронами.
Що відомо про "бавовну" у Морозовську
- Вранці 5 квітня у російському Морозовську пролунали вибухи. Також цієї п'ятниці гучно було в Єйську та Енгельсі. Всі 3 міста країни-агресорки мають аеродроми.
- Згодом стало відомо, що ці аеродроми були атаковані ударними БпЛА. Джерела 24 Каналу підтвердили, що атаку на Морозовськ провели СБУ та Сили оборони.
- Джерела також повідомили, що російські окупанти зазнали втрат в авіації. Так, було знищено щонайменше 6 та суттєво пошкоджено 8 військових літаків противника. Також близько 20 окупантів були ліквідовані або зазнали поранень.
- Цей аеродром розташований у Ростовській області. Загарбники тримають там Су-34, Су-30/35, Су-24, Су-24М.
- Інший OSINT-дослідник MT Anderson припустив, що на момент атаки безпілотниками на аеродромі могли перебувати близько 26 літаків. Російська пропаганда традиційно ігнорує інформацію про вибухи та їхні наслідки і звітує про нібито успішну роботу ППО й буцімто знищення понад 40 цілей.
- У Морозовську базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк країни-агресорки. Саме звідти Росія атакує східну частину України КАБами.