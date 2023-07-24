Війна має прийти в Росію шляхом наслідків: який ефект має чергова атака дронів на Москву
Атака на Москву, що відбулася у ніч на 24 липня, мала більше психологічний ефект, ніж військовий. Столиця Росії лишатиметься відстороненою від війни, поки не зазнає дійсно нищівних ударів.
Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Для такого ефекту необхідно, аби дрони влучали у ціль, завдавали серйозних пошкоджень адміністративним будівлям.
Дивіться також Потужний удар по гаманцю: атака дронів на Москву матиме серйозні наслідки для Росії
"Поки у прифронтових містах можуть вибухати снаряди і гинути люди, Москві все одно, як і будь-якому іншому місту, якого це не стосується. Для необхідного ефекту дрони повинні долітати до цілі, а війна має прийти шляхом наслідків, а не передумов", – зазначив правозахисник.
Путін намагається не допустити війну на території Росії: дивіться відео
У Москві все стабільно
Збереження спокою і стабільності у Москві та Санкт-Петербурзі є фундаментальним принципом Владіміра Путіна у війні з Україною. Тобто війна може відбуватись десь там далеко, у Києві чи Одесі, але в жодному разі не у Росії – саме так це позиціонують у Кремлі.
"Вони намагаються зараз показати, мовляв, "ми можемо обстрілювати і вбивати, а нам нічого за це не буде". Тому війна ніколи не закінчиться, якщо не буде страху дій у відповідь, які можуть зачепити Москву", – наголосив Марк Фейгін.
Атака безпілотниками на Москву 24 липня
- 24 липня близько 4 ранку у Москві стались вибухи унаслідок падіння безпілотників – у будівлях вибито шибки, пошкоджено покрівлі дахів. Один із дронів упав на території російського міноборони.
- Подія спричинила істерику у росіян. У мережі почали активно обговорювати атаку безпілотників, обурювалися, що протиповітряна оборона не змогла їх знищити.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що путінський режим вже не контролює небо над Москвою, тож такі атаки відбуватимуться все частіше.
- На атаку БпЛА на Москву відреагував колишній президент Росії Дмітрій Медведєв. Зокрема, він назвав українців "бандерівськими виродками" та почав погрожувати новими атаками по території України.