Війна має прийти в Росію шляхом наслідків: який ефект має чергова атака дронів на Москву

Атака на Москву, що відбулася у ніч на 24 липня, мала більше психологічний ефект, ніж військовий. Столиця Росії лишатиметься відстороненою від війни, поки не зазнає дійсно нищівних ударів.

Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Для такого ефекту необхідно, аби дрони влучали у ціль, завдавали серйозних пошкоджень адміністративним будівлям.

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"Поки у прифронтових містах можуть вибухати снаряди і гинути люди, Москві все одно, як і будь-якому іншому місту, якого це не стосується. Для необхідного ефекту дрони повинні долітати до цілі, а війна має прийти шляхом наслідків, а не передумов", – зазначив правозахисник.

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У Москві все стабільно

Збереження спокою і стабільності у Москві та Санкт-Петербурзі є фундаментальним принципом Владіміра Путіна у війні з Україною. Тобто війна може відбуватись десь там далеко, у Києві чи Одесі, але в жодному разі не у Росії – саме так це позиціонують у Кремлі.

"Вони намагаються зараз показати, мовляв, "ми можемо обстрілювати і вбивати, а нам нічого за це не буде". Тому війна ніколи не закінчиться, якщо не буде страху дій у відповідь, які можуть зачепити Москву", – наголосив Марк Фейгін.

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