Атаки безпілотників на Росію: чому агресорка не може захистити власну територію

Останнім часом у Росії все частіше квітне бавовна, а дрони долітають до цілей навіть у Москві. Усе тому, що керівництву путінської Росії начхати на власних громадян, і навіть столиця не захищена системами ППО.

Про це 24 Каналу сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Заяви українського керівництва справджуються: війна поступово повертається туди, звідки вона прийшла – на територію Росії.

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"Атаки українських безпілотників як у повітрі, так і у морі свідчать, що їх виробництво зростає по експоненті, а у наших військових та у розпорядженні українських спецслужб з'являється все більше таких засобів ураження", – мовив політолог.

Російське небо не захищене

Росія нині – велика мішень для маленьких, але вкрай ефективних українських дронів.

"Вона не може убезпечити власну територію, бо її системи ППО – на фронті. Держава-терористка забуває про безпеку своїх громадян, і навіть її столиця сьогодні жодним чином не захищена", – наголосив Ігор Чаленко.

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Атаки дронів на Росію: