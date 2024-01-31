Хто атакував Москву та Санкт-Петербург: огляд фронту від Світана

Росіяни продовжують спостерігати "бавовну" в різних куточках країни. Неспокійно за минулу добу було і в тимчасово окупованому Криму.

Хто причетний до таких атак та їхню мету в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Куди поцілили в Санкт-Петербурзі

В Санкт-Петербурзі вчергове було гаряче. Невідомі безпілотники атакували завод "Невский мазут". Хоча росіяни відзвітували, що їх нібито було збито, однак на підприємстві розпочалася пожежа.

Це стало справжнім прецедентом і водночас провалом російської ППО, коли, імовірно, українські безпілотники можуть долати відстань понад тисячу кілометрів від кордону.

Велике воєнне виробництво можна знищити сотнею безпілотників, однак виробництво палива можна ліквідувати за допомогою навіть двох, зауважив Світан.

Один розкриває шлях, інший підпалює паливо. Такий грамотний хід обрали наші спецслужби, оскільки ресурс безпілотникiв наразі досить обмежений,

– додав полковник запасу.

Україна продовжує вдало бити по усіх воєнних об'єктах країни-агресорки. Оскільки Росія майже все виробництво перевела на воєнні рейки, таким об'єктом може вважатися майже кожен.

Вибухи в Москві

Також за минулу добу масована атака була направлена на Москву. В центрі російської столиці горіла ТЕС, однак в МНС Росії заявили, що нічого не сталося.

Світан припустив, що це була робота внутрішнього спротиву. Немає сенсу зараз відправляти Україні безпілотники на ТЕС, краще їх спрямувати на паливні об'єкти.

Російських партизанів зараз дуже багато, перед тими подіями, які росіяни називають виборами. Будуть виводитися з ладу подібні інфраструктурні об'єкти,

– переконаний аналітик.

Того ж дня в Москві загорілася і будівля комуністичної партії.

Імовірно, це теж справа рук внутрішнього спротиву, якому вже набридла радянська символіка, якою так просякнута вся країна.

Мінус ППО в Криму

30 січня з'явилося підтвердження, що в Криму ЗСУ уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО неподалік селища Роздольне.

Кілька днів тому росіяни відзвітували про успішне збиття безпілотникiв, які летіли на Крим, але не уточнили, що один з них РЛС збила безпосередньо собою.

Це завдання, ймовірно, виконане нашими спецслужбами. Це початок завоювання переваги в повітрі. Підготовка до появи літаків F-16, тобто знищення ППО ворога,

– додав Світан.

ЗСУ уразили Су-34

Чергової поразки зазнала і авіація Росії. Над Луганщиною був збитий ворожий літак Су-34. Як мінімум, вартість одного такого судна становить 36 мільйонів доларів.

Світан розповів, що такі літаки переважно росіяни використовують для скидання КАБів та ракет типу Х-59 та Х-31. Зазвичай він не підходить до лінії фронту.

Ми зараз здатні перехоплювати подібні ракети, а якщо правильно розверненні комплекси С-300 в режимі ракетної засади, тобто очікують Су-34, які намагатимуться скидати авіабомби чи ракети, то можуть уразити і літаки,

– пояснив льотчик-інструктор.