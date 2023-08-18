Москва пережила чергову нічну "атаку", схвалення передачі F-16: хронологія 541 дня війни
Україна продовжує протистояти російській агресії, повномасштабна війна триває 541 день. Сили оборони наступають на кількох напрямках фронту та завдають ворогу значних втрат.
Про головні події дня станом на 18 серпня – розповідає 24 Канал. Де просуваються ЗСУ, дипломатичні успіхи та інші події.
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04:16 У Москві та Підмосков'ї очевидці повідомили про потужні вибухи. Зокрема, гучно було біля "Москва-сіті", цей діловий центр раніше не оминали увагою дрони. Цього разу один з дронів начебто звалився на дах Експоцентру.
02:50 У Державному департаменті підтвердили позицію США стосовно того, що перемога України у війні означає цілковите вигнання Росії з території нашої держави.01:38 Російське міноборони заявило, що вони нібито відбили атаку морського безпілотника на Чорноморський флот. Терористи нібито знищили український морський безпілотник, а їхні кораблі продовжують виконувати свою роботу.00:18 США ухвалили історичне рішення про передання Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника. За його словами, F-16 відправлять відразу після того, як українські пілоти завершать навчання.
00:13 Увесь попередній день в Україні ледь не безупинно лунала повітряна тривога через зліт МіГів. Кожен поважаючий себе українець бажає, аби вони горіли-палали. Прикордонники креативно втілили це бажання в епічному вірші.
Впаде ваш МіГ, ми вірим в це.
Він втратить крила скоро.
Схрестили пальці всі разом,
щоб здохла ця потвора.