В окупованій Каховці повідомляють про "бавовну" на складі окупантів: там триває детонація

22 серпня 2022 , 17:29
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На склад російських окупантів в Каховці прилетіла "бавовна". Над окупованим містом здійнявся густий стовп сірого диму.

Повідомляється про влучання у склад БК ворога

Про "бавовну" на складі російських військових інформують місце мешканці, пише 24 канал. Українці, які опинилися під тимчасовою окупацією, публікують у соціальних мережах фото та відео "бавовни".

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Повідомляється про влучання у склад БК ворога. Унаслідок "бавовни" у небо здійнявся густий стовп диму.

"Бавовна" в окупованій Каховці: відео

Також про "бавовну" в Каховці повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Бавовняний сезон не лише в Криму!
"Бавовняна плантація" в Каховці", – написав Братчук у телеграмі.

Згодом в ефірі телемарафону Сергій Братчук наголосив, що "бавовна" не в Новій Каховці, а в місті Каховка. "Бавовна" сталася на базі окупантів й там триває детонація. За словами Братчука, "палає там добряче". 

"Бавовна" в Новій Каховці: відео

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Автор: Михайло Гема