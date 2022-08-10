росія отримала сильного ляпаса, – військовий експерт про 9 знищених літаків біля Саків

У Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 повітряних суден на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. росіяни почали панікувати й одразу змінювати свої версії події.

Натомість заступниця міністра оборони Ганна Маляр іронічно порадила загарбникам дотримуватися правил пожежної безпеки та не курити в заборонених місцях. Разом з тим недооцінювати противника не варто. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

Увага У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків

За його словами, у ворога є ще достатньо протиповітряної оборони. Крім цього, росіяни уважно слідкують за кожним нашим словом й обов'язково використають навіть найменшу інформацію щодо вибухів у Криму проти нас.

Але насправді те, що сталося у Криму – подія неймовірно великого, без перебільшення, геополітичного порядку, а також соціального зрізу,

– вважає Черник.

Ляпас росії

Ба більше, втрата росіянами 9 повітряних суден – мала величезний вплив на окупантів, і не лише військових.

"Вони нарешті відчули цю трагедію на собі. Хай цих недопалків падає на об'єкти воєнної інфраструктури у Криму якомога більше", – додав він.

Окрім іншого, це суттєва та болюча втрата для російської армії. Черник вважає, що "росія отримала сильного ляпаса" й у психологічному аспекті. Однак не варто забувати, що у ворога є ще багато авіації.

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Вибухи в Новофедорівці: головне

9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи.

міноборони росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства заявило про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки. Загалом, версій було море.

Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.

Натомість у Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків.

Також окупанти кажуть, що зросла кількість постраждалих внаслідок вибухів у Криму. Раніше у міноборони росії стверджували, мовляв, ніхто не постраждав.

"Саки" – це військовий аеродром в українському Криму, де окупанти розташовували літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.