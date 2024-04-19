Окупанти вдарили по Одещині балістикою: є пошкодження припортової інфраструктури

Вдень 19 квітня в Одесі та області прогриміли вибухи. В ОВА розповіли про наслідки чергової російської атаки.

Як зазначив Олег Кіпер, цього разу не обійшлося без пошкоджень. Внаслідок російської атаки постраждала припортова інфраструктура.

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Атака на Одеську область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 19 квітня область знову опинилася під ударом ворога. Росіяни атакували Одещину ракетами – є пошкодження та поранені.

Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано,

– написав Кіпер.

Очільник військової адміністрації закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

У Силах оборони Півдня зазначили, що ворог продовжує методичний терор.

Вдень атакував Одещину балістикою, намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, російські окупаційні війська вдарили по припортовій інфраструктурі. На жаль є загоряння та постраждалі. Інформація уточнюється,

– написали там.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі триває огляд, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Що відомо про російські удари

Повітряні сили о 13:46 оголосили про повітряну тривогу в Одеській області Вже невдовзі у місті прогриміло два вибухи з приблизним інтервалом у дві хвилини. Була інформація про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Вже о 14:09 в Одеській області стався третій вибух.

О 14:56 командування ПС попередило про рух ракет на Одещину. Після цього місцеві телеграм-канали повідомили, що в області чули вибухи. Ймовірно, вони були пов'язані з роботою ППО, адже Сили оборони Півдня зазначали, у що цей момент триває бойова робота.

Варто також зазначити, що росіяни здійснили масовану атаку з застосуванням дронів та ракет вночі 19 квітня. Ворог випустив по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі "Шахеди" та 15 ракет. Основною ціллю ворога стала Дніпропетровщина.