"Скоріше, тут людина": поліція показала кадри перших хвилин після удару по Одесі

Російські загарбники третю ніч поспіль обстрілюють Одещину та запускають у її бік дрони-камікадзе. Окупанти у такий спосіб намагаються знищити інфраструктурні об'єкти.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький поділився у соцмережах відео. На кадрах зафільмована робота правоохоронців, які першими приїхали на місце удару в Одесі після атаки Росії по Україні у ніч на 20 липня.

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Правоохоронці оперативно допомогли постраждалим

На кадрах можна побачити зруйновані будинки, зламані паркани та поламані дерева. В деяких будівлях почалася пожежа.

Правоохоронці обходять місце удару та гучно запитують, чи є там хтось. Згодом співробітники знаходять постраждалого чоловіка, допомагають йому вибратися, відводять до безпечного місця та надають першу медичну допомогу.

На кадрах також можна побачити й почути інших постраждали. Одна людина почала сперечатися з правоохоронцями, бо не хотіла залишати будівлю попри загрозу для свого життя. Згодом на місце удару приїхали пожежники.

Кадри з бодікамер поліції в Одесі: відео



У поліції розповіли про загиблих та постраждалих

Білошицький заявив, що російська атаки по Одесі забрала життя однієї людини.

Першими на місце прибули патрульні. Зі зруйнованого будинку почули крики про допомогу. Щоб евакуювати громадян, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі. Вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце,

– сказав він.

За його словами, в одного з потерпілих були численні осколкові поранення. Правоохоронці наклали йому жгут та слідкували за його станом до приїзду медиків.

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