Пошкоджена площа понад 20 тисяч квадратних метрів: наслідки страшного удару по Одесі

Росія не припиняє тероризувати Одесу. Найбільша біда – балістика, яку наразі не можна перехопити. Так, 24 червня російська армія завдала удару по одній з торговельних мереж. Пошкоджена площа понад 20 тисяч квадратних метрів.

Окупанти почали "розганяти", що поцілили у склад БК. Проте насправді, як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, там розміщувався склад "Таврії В" з харчовими продуктами та побутовою хімією.

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Сергій Братчук наголосив, що найбільшої шкоди завдано на площі понад 5 тисяч квадратних метрів, а пожежа виникла на площі близько 3 тисяч квадратних метрів. До рятувальної операції було залучено понад 90 вогнеборців і 20 одиниць техніки. Крім того, гасити загоряння допомагав пожежний поїзд Укрзалізниці.

На щастя, загиблих немає. На складі перебувало кілька десятків людей, але вони спустилися в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Однак четверо одеситів постраждало. 19-річний хлопець перебуває у медзакладі, усі інші – отримали медичну допомогу й перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

"Економічні наслідки надзвичайно великі. Але сподіваюся, що Одеса оговтається, бо було дуже гучно і багато диму, оскільки побутова хімія розміщувалася на цьому торговельному складі. Сьогодні (25 червня – 24 Канал) вже була загроза балістики з півдня, але обійшлося. Проте розуміємо, що ворожі обстріли протягом дня потенційно можливі", – зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".