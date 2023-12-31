На Одещині лунають вибухи: ППО працює по "Шахедах"
Джерело:Сили оборони півдня України
Місцеві пабліки повідомляють, що в Одеській області лунають вибухи. Причиною гучних звуків називають роботу протиповітряної оборони.
Росіяни у передноворіччя хвилями запускають по Україні ударні дрони типу "Шахед". Однак навіть у святкові дні Повітряні Сили тримають оборону та охороняють спокій українців.
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Вибухи на Півдні
Місцеві жителі Одеської області повідомляють про вибухи, що пролунали під час повітряної тривоги у регіоні. Гучні звуки одесити чули приблизно о 18:31. Згодом Повітряні Сили повідомили, що вибухи є наслідком роботи ППО по запущених Росією "Шахедам".
Станом на 18:40 повітряна тривога триває у багатьох областях. Росіяни запустили нову групу дронів-камікадзе та існує загроза застосування балістики з Криму.
Моніторингові пабліки повідомляють про запуски нових дронів з акваторії Чорного моря у район Одеської області. Курс польоту північно-західний. На регіон рухається 1 – 2 ударних безпілотники.
Російський терор України
- Росіяни не перестають тероризувати українців навіть у переддень Нового року. Ще зранку росіяни вкотре підняли в небо винищувач МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Окрім цього моніторингові канали писали, що активність ворожої тактичної авіації на Півдні та Сході збільшилася. Всього МіГ злітав двічі.
- Близько 13:32 стало відомо про вибухи у Кропивницькому – місцеві повідомляли принаймні про три гучних звуки. Також про вибухи повідомляли у Кривому Розі. Сталося це після злету ворожого МіГ-31К та повідомлень про ракету в напрямку міста. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович згодом констатував, що працюють захисники неба – тобто ППО.
- Близько о 16:01 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгородської області по Харківщині. Згодом в області пролунали потужні вибухи. Стало відомо, що росіяни завдали 4 ударів з установки С-300 – під ударом опинився Чугуївський район.