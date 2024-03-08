У Мелітополі злетів у повітря склад окупантів, у Токмаку потужні вибухи – які наслідки

На тимчасово окупованій території Запорізької області повідомляють про гучні вибухи, зокрема в Токмаку та Мелітополі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.

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За його словами, минулої уночі стався вибух в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.

Він також зазначив, що вчора лунали вибухи в Мелітополі.

"Злетів у повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", – додав Федоров.

Ситуація на окупованій території