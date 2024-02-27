На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибухи

Увечері 27 лютого під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області лунали вибухи. 24 Канал розкаже, що відомо наразі.

За 27 лютого Сили оборони збили два російські літаки-винищувачі Су. Командувач Повітряних сил Микола Олещук попередив ворожих пілотів: можуть прощатися зі своїми рідними перед кожним вильотом, адже не відомо, чи побачаться з ними ще.

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Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині

Тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 21:07. Повітряні сили написали, що можлива робота протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику.

Деякі моніторингові канали писали, що це може бути розвідувальний дрон.

Наразі тривога локалізується на Півдні України, проте окупанти загрожують не тільки дронами:

Повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській і Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

БпЛА з Чорного моря летить у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Дрони не замінять збитий А-50

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що розвідувальні безпілотники не здатні замінити літак далекого радіолокаційного стеження. А-50 мав зовсім інші функції і завдання та бачив значно далі.

До слова, з'явилися супутникові знімки з місця падіння А-50 у Краснодарському краї. Це вже другий такий літак, який удалося збити.

Окрім знищення літаків ДРЛВ, Сили оборони влаштували справжній літакопад російським Су. Саме Су-34 є носіями керованих авіаційних бомб.

