Вибухи пролунали на Львівщині: працює ППО

У Львівській області лунають потужні вибухи. Повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони. Також гучно на Буковині.

У ніч проти 25 травня в Україні оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував територію країни дронами-камікадзе, повідомляє 24 Канал.

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На Львівщині пролунали вибухи

Журналісти 24 Каналу інформують, що у Львівській області пролунало кілька вибухів. Ймовірно, працює ППО.

Місцеві телеграм-канали інформують про відмінну роботу українських захисників на Львівщині.

За даними з мережі, на Хмельниччині та Буковині також були вибухи – попередньо, працювала ППО. Щодо останньої, то голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк попросив всіх залишатися в укриттях у момент повідомлень про вибухи.

Ворог вже раніше атакував Львівщину "Шахедами"

У ніч проти 19 травня окупанти також атакували Львівську область дронами-камікадзе, проте Повітряні Сили знищили усі ворожі цілі.

Голова Львівської ОВА Максим Козицькій заявив, що над Львівщиною у ніч на 19 травня було збито 5 ударних дронів типу "Шахед". На щастя, від уламків збитих БпЛА ніхто не постраждав.

У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,

– заявив Козицький.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки ворог посилює масовані атаки саме уночі. Також Козицькій подякував силам ППО за успішну роботу.

Чому ворог атакує вночі

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк підкреслила, що ворог атакує вночі з декількох причин. По-перше, росіяни намагаються виснажити терпіння українців, а по-друге – вночі важче вистежити ворожі цілі, тому росіяни намагаються такими атаками уразити системи та засоби ППО.

"Ми вбачаємо спробу (ворога – 24 Канал) дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони. Тому що дійсно, вночі трохи важче виявляти цілі", – пояснила Гуменюк.

Також Гуменюк додала, що окупанти намагаються внести розкол у суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту. Росіяни пробують розхитати загальний внутрішній стан у нашій державі.

Представниця ОК "Південь" нагадала, що схожі дії ворога нам вже доводилося переживати. Зокрема, коли всі очікували звільнення Херсону.