Вибухи пролунали на Одещині: було попередження про ракетну небезпеку
30 вересня 2023, 08:51Читать новость на русском
В Одеській області вранці 30 вересня пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.
Про небезпеку повідомили орієнтовно о 8:35 30 вересня. Вже о 8:46 місцеві телеграм-канали написали про вибухи, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Одеській області
Попередньо вибух у Южному,
– написало видання "Думская".
Проте офіційно влада не коментувала вибухи.
Відбій повітряної тривоги в регіоні пролунав орієнтовно о 8:54 30 вересня.
Росія вночі атакувала "Шахедами"
- Орієнтовно о 20 вечора 29 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили, що окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
- Голова Об'єднаного пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни запускали дрони на Південь Одещини за непростими маршрутами. "Шахеди" маневрували та намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.
- Згодом Сили оборони півдня України повідомили, що наші військові у їхній зоні відповідальності знищили 30 дронів: 20 – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.
- На жаль, росіяни влучили в об'єкт інфраструктури у Вінницькій область. Про приліт повідомили у Калинівській міській раді.