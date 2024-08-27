Вибухи пролунали на Рівненщині: туди летіли ракети

Росія 27 серпня знову комбіновано атакувала Україну, запустивши дрони та ракети. Вдосвіта вибухи пролунали на Рівненщині.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракети в напрямку Рівненської області, передає 24 Канал.

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На Рівненщині пролунали вибухи

У ніч проти 27 серпня російські загарбники знову атакували Україну. Ворог запустив дрони-камікадзе та ракети різних типів на кількох напрямках.

Вдосвіта окупанти здійснили пуски ракет з бортів стратегічної авіації. Вибухи лунали в різних містах, а о 05:47 Повітряні сили попередили про ракети в напрямку Рівненської області.

За декілька хвилин після попередження Повітряних сил у Рівненькій області пролунали вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Раніше вибухи також лунали у Хмельницькій області. У напрямку регіону ворог також запускав ракети, а нині над Хмельниччиною фіксують дрони-камікадзе типу "Шахед".