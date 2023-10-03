У російському Шебекіно бідкаються на "прильоти" по заводу: там роблять важливі компоненти

У росіян знову проблеми. Вони поскаржились на нібито "прильоти" 3 жовтня у Шебекіно, що у Бєлгородській області.

Традиційно, в атаці звинуватили Збройні Сили України. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Шебекіно під Бєлгородом чули сирени: снаряд прилетів на один із заводів

У Шебекіно заявляють про "прильоти"

За інформацією губернатора, під обстріл потрапило місто Шебекіно. За його словами, постраждалих нібито немає, і атаку "влаштували ЗСУ".

Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки,

– стверджує Гладков.

Окрім цього, у Шебекіно частково перекрили рух транспорту. За даними очевидців, було зафіксовано близько 7 "прильотів" по заводу "Монокристал". Там виробляють синтетичний сапфір для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.

"Монокристал" вже був під обстрілом

Нагадаємо, що 1 червня цього року Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці ведуть бій у місті Шебекіно Бєлгородської області. До того ж там палав завод "Монокристал" та 5-поверхівка.

Вибухи у Росії: останні новини