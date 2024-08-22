Осінтери зафіксували осередки пожежі на аеродромі Маринівка

Системи моніторингу пожеж NASA FIRMS показали численні пожежі на російській авіабазі Маринівка у Волгоградській області після успішної атаки українського безпілотника ввечері 21 серпня.

Також місцеві телеграм-канали пишуть, що над аеродромом було видно вибухи, дим і полум'я.

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Супутник NASA зафіксував пожежі на аеродромі "Маринівка"

NASA FIRMS зафіксував на аеродромі Маринівка 4 пожежі:



Осередки пожежі на "Маринівці" / NASA FIRMS

Також OSINT-аналітики повідомили, що під час атаки на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області могли перебувати 29 літаків.

OSINT-фахівець MT Anderson опублікував супутникові знімки авіабази за 19 серпня. Згідно з отриманими фото, на той момент там були розміщені 14 літаків Су-24 та 15 літаків Су-34.

Супутникові фото аеродрому "Маринівка" 19 серпня: фото MT Anderson

Нагадаємо, що вночі 22 серпня у Маринівці лунали потужні вибухи. Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що Служба безпеки спільно із ССО уразила там склади з КАБами та паливо.