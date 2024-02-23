Найближчими годинами: Братчук попередив про чергову "бавовну" на Росії
Російські загарбники щодня тероризують Україну, обстрілюючи "Шахедами" й ракетами мирні міста й села. Зокрема у ніч на 23 лютого вони вчергове атакували Одеську область та влучили по багатоповерхівці у Дніпрі.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що окупанти полюбляють символізм і тяжіють до сакральних дат. Цілком можливо, що свої удари вони прив'язують до певних подій.
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Помста від України точно буде
Про випадки "бавовни" на території Росії українці чули вже неодноразово. Хоч злочинна влада переконує, що все нібито добре, самі росіяни часто скаржаться на вибухи на військових об'єктах.
За словами, Братчука, обстріл України у ніч на 23 лютого міг бути прив'язаний до дня окупаційного війська країни-агресорки. Однак, загарбникам не варто сподіватися, що ці злочини зійдуть їм з рук.
Страва помсти для них буде холодною, а кава пекельною. Розуміємо прекрасно, що так це не минеться. Як завжди – буде "бавовна". Подивитесь, можливо, найближчими годинами. Це не анонс, думаю, що це констатація майбутнього факту,
– підкреслив Братчук.
Обстріл України 23 лютого: що відомо
- Ще з вечора 22 лютого Росія почала запускати свої повітряні цілі. "Шахедами" атакувала Одесу, там спалахнула потужна пожежа. Уламки дронів впали на будівлю одного з підприємств. На жаль, російський терор забрав життя трьох людей.
- Також відомо про влучання у Дніпрі. Під ударом опинилася багатоповерхівка, кілька квартир зруйновано вщент. Крім цього, є влучання у підприємство. Загалом до лікарень звернулося семеро людей, двоє перебувають у медзакладах.
- Окупанти цієї ночі використали проти України 31 ударний дрон. До того ж атакували п'ятьма ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 23 БпЛА. Їх запускали з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Ракети прямували з Чорного моря та Донеччини.