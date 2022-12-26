На аеродромі в Енгельсі міг перебувати унікальний контингент військових льотчиків Росії, – Ігнат

На аеродромі в Енгельсі знову сталася "бавовна" чи наслідки "куріння" в заборонених місцях. Насправді під час неї на аеродромі міг перебувати унікальний контингент військових льотчиків Росії.

Таку думку 24 каналу озвучив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, що на аеродромі "Енгельс" міг бути вражений пункт управління базою.

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На аеродромі могли бути унікальні льотчики

Ігнат розповів, що в наш час щось приховати важко, тому й російському міноборони доводиться визнавати факт "бавовни" на аеродромі, щоправда, вони говорять про збиття безпілотника, внаслідок якого загинуло 3 людини, 4 госпіталізовані. Та ми знаємо, як Росія перекручує інформацію, а тому й це число можна множити в кілька разів. Для нас це гарні новини, а у ворожих пабліках була інформація, що на аеродромі перебували унікальні пілоти.

Зрозуміло, які пілоти, якого ґатунку є на аеродромі "Енгельс". Імовірно це, радше за все, пілоти літаків Ту-95, стратегічних ракетоносців. Це унікальний контингент військових льотчиків, бо небагато таких літаків порівняно з іншою тактичною авіацією Росії. Будемо сподіватись, що це число більше, яке сталось під час цієї "бавовни",

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат про те, що на аеродромі в Енгельсі міг перебувати унікальний контингент льотчиків: дивіться відео

Пілоти мають постійно перебувати на аеродромі

Він продовжив, що невідомо, як організоване бойове чергування на російських аеродромах під час їхньої так званої спецоперації. Однак під час воєнного стану на аеродромах організовуються місця для проживання, сну, прийому їжі пілотів і персоналу, що займаються технічною підготовкою літаків, заправляють їх, обслуговують злітно-посадкові смуги.

"Це величезна робота на будь-якому аеродромі, тому людей завжди дуже багато. Є екіпажі тактичної авіації, які постійно чергують на аеродромах у системі ППО, так відбувається в будь-якій державі. Тож, там могла перебувати певна кількість людей, яка гіпотетично могла бути залучена до виконань завдань. Є вже інформація й у відкритих джерелах, що літаки-ракетоносці розосередились по різних аеродромах", – зауважив Ігнат.

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