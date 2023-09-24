Географія "бавовни" розширюється: у Московській та Калузькій областях диверсанти знищили техніку
24 вересня 2023, 16:31Читать новость на русском
У ніч на 24 вересня у Московській та Калузькій областях працювали невідомі диверсанти. Унаслідок їхніх успішних дій знищено кілька одиниць техніки росіян.
Вибухи пролунали на територіях військових містечок. У розвідці наголосили, що фото та відео "бавовни" з міркувань безпеки будуть опубліковані згодом.
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Насіння "бавовни" шириться Росією
У ГУР повідомили, що у ніч на 24 вересня у Росії було "неспокійно". Невідомі диверсанти вдало відпрацювали на об'єктах в Московській та Калузькій областях, завдавши росіянам втрат у техніці.
Так, вибухи пролунали:
- на території військового містечка 2 мотострілкової дивізії 1 танкової армії (військова частина №23626 у населеному пункті Калінінєц, Наро-Фомінського району, Московської області). Там диверсанти знищили паливозаправник;
- на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (військової частини № 42702 у місті Калуга). Диверсанти успішно знищили 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.
Диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора,
– відзначили у розвідці.
Вибухи у Росії 24 вересня: останні новини
- У Росії 24 вересня пролунало відразу кілька потужних вибухів у Курську. Перший вибух пролунав зранку поблизу з адміністративною будівлею. Як стало відомо згодом, безпілотник атакував будівлю ФСБ. Наразі інформація щодо жертв чи постраждалих не повідомлялася.
- Через кілька годин у Курську пролунали потужні вибухи. Після гучного "хлопка" у небо здійнявся стовп чорного диму.
- Згодом в українській розвідці повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод у Курську. Джерела у ГУР стверджують, що БпЛА влучив прямісінько у будівлю НПЗ.
- До слова, Курськ 24 вересня відзначає День міста. Через "вибухові" привітання від українських розвідників, місцева влада вирішила скасувати усі заходи з нагоди свята. Мер Курська Ігор Куцак також заявив, що вирішив скасувати святковий салют до дня міста – мовляв, це "буде розумно з точки зору спокою та безпеки громадян".