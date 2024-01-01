Не на протести, – Фейгін припустив можливий ефект від вибухів у Бєлгороді й Брянську

Останніми днями у прифронтових областях Росії відбуваються вибухи. Доволі тривожно жителям Бєлгорода й Брянська.

Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, якого ефекту варто очікувати від вибухів у країні-агресорці. За його словами, протестний потенціал точно не зміниться.

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"Ніякі протести неможливі в умовах цього концтабору. Найімовірніше, тут буде ефект накопичення, щоб усередині самої влади виник певний рух", – констатував Фейгін.

Водночас наразі залишається невідомим, як саме цей ефект проявиться.

Росіяни думали, що війна їх не зачепить

Громадяни країни-агресорки досі думали, що, розпочавши війну проти України, їх це жодним чином не торкнеться. Однак так не буває, про що, крім знищення окупантів на фронті, свідчать дедалі частіші вибухи на російській території.

Звідки цей інфантилізм у цілій нації? Відчуття, що війна – це коли "тільки їх, а нас за що",

– зауважив Фейгін.

Вибухи в Росії: останні новини

Вдень 30 грудня було гучно в Бєлгороді. На місці влучань побачили стовпи чорного диму. Російська влада повідомила про жертви.

Джерела 24 Каналу в спецслужбах повідомили, що було уражено військові об'єкти в місті. Руйнування ж цивільної інфраструктури спричинили непрофесійні дії російської ППО.

Перед цим було гучно також у Брянську. Місцеві ЗМІ повідомили про ймовірне влучання в радіозавод "Кремній", який уже був під ударом раніше. До слова, 90% виробництва використовують у військовій продукції.