Ми ведемо оборонну війну, – у Зеленського прокоментували "бавовну" на території Росії

У різні міста ворожої держави днями навідувалось "бавовнятко", яке спричинило чимало проблем. Представник Офісу Президента відповів, чи причетна до цього Україна.

Останній день лютого у Росії був також "днем атаки безпілотників". Власне, спершу дрони атакували нафтобазу в Туапсе, згодом невідомий літальний об'єкт помітили поблизу Санкт-Петербурга. Водночас заступник глави ОП Михайло Подоляк написав, що Україна не завдає ударів по території Росії.

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Хто ж винен в атаці БпЛА на міста ворожої держави

За словами Подоляка, потрібно чітко усвідомлювати, що Україна веде лише оборону та не причетна до "бавовни" в Росії.

Україна не завдає ударів по території Росії. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома,

– написав він.

Окрім того, заступник очільника ОП констатував, що в Росії наростають панічно-дезінтеграційні процеси. Це, власне, є одним з тих чинників, що сприяють збільшенню внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури. І відбувається це з боку невідомих літальних апаратів.

Весна наступає – "бавовна" розцвітає

Одночасно у декількох регіонах Росії 28 лютого лунали сигнали повітряної тривоги. Слід сказати, що до цього причетні хакери, однак громадянам ворожої держави справді варто було подбати про свою безпеку, адже останній день зими виявився дуже тривожним.

Окрім атаки безпілотників на нафтобазу Туапсе, ворожі ЗМІ повідомляли про вибухи на аеродромі у місті Єйську. Згодом у Кремлі почали запевняти, що це насправді були "навчання", проте місцеві цьому не вірили.

Коментував ситуацію також військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, повітряний простір ворожої держави став дуже вразливим, що не може не тішити.