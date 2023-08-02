Бити треба не лише по Москві: атаки по яких об'єктах в Росії можуть дати реальний результат

У Росії почастішали вибухи від невідомих дронів. Наразі мова лише про символічне значення таких інцидентів, але надалі удари можуть мати й стратегічні наслідки для агресора.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп. Як відомо, вночі 2 серпня Росію знову охопили вибухи та пожежі.

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"Медійні удари доволі важливі, але в ідеалі потрібно завдавати противнику реальної шкоди. Це відволікати його ресурси ППО і бити по військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення", – наголосив Шарп.

Удари по Росії мають тривати: дивіться відео

Схоже відбувається вже на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Можливо, удари по складах з боєприпасами та командних пунктах росіян не такі сенсаційні, але їхня у роль у наближенні перемоги безсумнівна.

Що потрібно для ефективних ударів у тилу ворога

Вранці 2 серпня пролунав вибух у Сімферопольському районі. Можливо, влучили в авіабазу російських окупантів.

"Щоб регулярно уражати військові об'єкти та відволікати російські ресурси, потрібна значна кількість перешкодостійких машин з радіусом від 500 до 1000 кілометрів", – зазначив Шарп.

Крім того, важливо налагодити масове виробництво зброї, щоб не мати обмежень у її застосуванні – ані моральних, ані практичних.

Вибухи в Росії: останні новини

Вночі 1 серпня столицю Росії атакували невідомі безпілотники. Було пошкоджено бізнес-центр "Москва-Сіті" який постраждав також під час удару 30 липня. Як відомо, у ньому розташовано три міністерства.

Дронову атаку прокоментували в Кремлі. Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков вважає, що "небезпека справді існує".

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на "бавовну", що почастішала в Москві та в окупованому Криму. Він попередив російських загарбників, що українці не даватимуть їм спокою, доки вони не залишать територію нашої країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився щодо ударів по території Росії. За його словами, якщо наші партнери бояться давати українській армії зброю для цих дій, то наша країна використає для цього зброю вітчизняного виробництва.