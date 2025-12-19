Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан, зауваживши, що нещодавно під атакою був НПЗ у Слов'янську-на-Кубані та інші важливі для економіки ворога об'єкти. Українським дронам вдається пробиватися через фронтову ППО ворога та вибивати різні цілі.

Чим важливий удар по НПЗ у Слов'янську-на-Кубані?

Як наголосив Світан, росіяни розповідали, що збили під 100 українських безпілотників. Цілком ймовірно, що під час цієї атаки в ніч на 17 грудня летіло більш ніж пів сотні дронів. НПЗ в Слов'янську-на-Кубані постачає паливо переважно в бік тимчасово окупованого Криму.

Також раніше під ударом опинився хімзавод "Акрон" у Великому Новгороді. Там виробляють концентровану азотну кислоту та аміачну селітру.

З селітри, зокрема, роблять вибухівку. Нам також важливо мінусувати цей механізм та загалом зменшувати можливість Росії поповнювати свій бюджет через хімпром,

– сказав Світан.

Вибухи в Росії: коротко