Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан, зауваживши, що нещодавно під атакою був НПЗ у Слов'янську-на-Кубані та інші важливі для економіки ворога об'єкти. Українським дронам вдається пробиватися через фронтову ППО ворога та вибивати різні цілі.
Читайте також Великий успіх, – військовий зауважив важливу деталь в ударах по нафтових об’єктах Росії
Чим важливий удар по НПЗ у Слов'янську-на-Кубані?
Як наголосив Світан, росіяни розповідали, що збили під 100 українських безпілотників. Цілком ймовірно, що під час цієї атаки в ніч на 17 грудня летіло більш ніж пів сотні дронів. НПЗ в Слов'янську-на-Кубані постачає паливо переважно в бік тимчасово окупованого Криму.
Також раніше під ударом опинився хімзавод "Акрон" у Великому Новгороді. Там виробляють концентровану азотну кислоту та аміачну селітру.
З селітри, зокрема, роблять вибухівку. Нам також важливо мінусувати цей механізм та загалом зменшувати можливість Росії поповнювати свій бюджет через хімпром,
– сказав Світан.
Вибухи в Росії: коротко
- 19 грудня Сили спеціальних операцій натякнули на удар по російському кораблю. Там пообіцяли згодом розкрити деталі операції.
- СБУ завдала вже третього удару по нафтовидобувній платформі росіян в Каспійському морі. Вона належить "Лукойлу".
- Також в Росії пролунали вибухи на хімічному підприємстві "Тольяттіазот". Воно входить до десятки найбільших у світі виробників аміаку.