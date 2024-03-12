Збивали дрони нафтобазами: все, що відомо про вибухову ніч у Росії

Росія вчергове пожинає плоди війну, яку розв'язала проти України. Безпілотники атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Московську та інші області. Внаслідок цього є пожежі та руйнування.

У цьому матеріалі 24 Каналі зібрав усе, що відомо про атаку дронів не регіони Росії у ніч проти вівторка, 12 березня. Як не дивно, у Кремлі завзято розповідали про "успіхи ППО" після кожного вибуху.

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Удар по нафтобазі "Лукойл"

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін проінформував о 05:41 за київським часом, що безпілотники вдарили по промзоні Кстово.

Телеграм-канали одразу припустили, що йдеться завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.



Спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі "Лукойл" / Фото з телеграм-каналів

У гасінні пожежі, яка спалахнула внаслідок атак, брав участь пожежний потяг. Також важливо, що розташований відповідний об'єкт за понад 1 000 кілометрів від українського кордону.

Розташування нафтобази "Лукойл" в Нижегородській області: дивіться на карті від Google maps

Горів НПЗ в Орловській області

Вранці 12 березня також стало відомо, що вночі зайнялася нафтобаза в Орловській області Росії. Спершу інформаційні ресурси повідомляли про падіння безпілотника, згодом і мер Орла Юрій Парахін заявив про "падіння уламків безпілотника" на "об'єкт паливно-енергетичного комплексу".

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Місцеві жителі зазначають, що вони перед початком займання, ймовірно, цистерни з нафтопродуктами чули звук вибуху. На місце події виїхало кілька пожежних розрахунків. За словами ЗМІ, постраждалих немає, але розпочалася евакуація людей.

До пункту тимчасового розміщення евакуювали 17 людей із двох сусідніх багатоповерхівок,

– повідомив Парахін.



Дрон вдарив по підприємству в Орловській області / Фото з телеграм-каналів

Неспокійна ніч на Бєлгородщині

У Бєлгородській області постраждали Бєлгородський район та Шебекінський міський округ. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, безпілотник скинув чотири вибухові пристрої, що призвело до пошкодження ліній електропередач. Без світла залишилися мешканці близько 7 сіл.

Крім того, у Шебекіно було вибито вікна у двох житлових багатоквартирних будинках, а у Новій Таволжанці пошкоджено лінію електропередач. Уже близько 8 ранку за московським часом Гладков поспішив повідомити про "ще п'ять збитих дронів", які наближалися до обласного центру.

Черговими засобами ППО знищено вісім реактивних снарядів та одну ракету ТРК "Точка-У" в повітрі над територією Бєлгородської області,

– написали в міноборони Росії.

Згодом Гладков проінформував про ще "чотири збитих безпілотники літакового типу" у Борисовському районі. Внаслідок цього постраждала інфраструктура в селищі Борисовка та селі Дубино.

Вранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" перетнули кордон з Бєлгородською областю та заявили у зверненні, що "росіяни житимуть вільно". Місцеві кажуть про звуки вибухів, а у ГУР Міноборони України наголосили, що "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон є підрозділами, які діють абсолютно самостійно.

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Новини з інших регіонів Росії

Курська область. Губернатор Роман Старовойт стверджує, що близько 11 БпЛА було збито. Це сталося над Фатезьким, Золотухінським, Курським та іншими районами.

Губернатор Роман Старовойт стверджує, що близько 11 БпЛА було збито. Це сталося над Фатезьким, Золотухінським, Курським та іншими районами. Московська область. Мер столиці Сєргєй Собянін заявив, що так звана російська протиповітряна оборона вразила два дрони, які прямували у бік Москви.

Мер столиці Сєргєй Собянін заявив, що так звана російська протиповітряна оборона вразила два дрони, які прямували у бік Москви. Брянська, Ленінградська та Тульська області. Росіяни кажуть, що в цих регіонах їхня ППО збила по одному безпілотнику.

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих – немає у жодному з регіонів Росії, які атакували дрони.