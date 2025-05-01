Налякані атакою 500 БпЛА, росіяни стягнули до Кремля військову техніку

22 травня російське міноборони заявило, що за дві доби країну атакували майже 500 дронів. Зокрема, під ударами БпЛА перебувала Московська область.

Безпілотні можливості України, вочевидь, не на жарт налякали окупантів. Ті вирішили підстрахуватися і посилити захист Кремля, передає 24 Канал.

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Що відомо

Як повідомляють росЗМІ, 22 травня на Великому Кам'яному мості (і довкола Кремля) силовики виставили посилені пости з військовою технікою, зокрема з комплексами РЕБ. В окрузі зникли зв'язок та інтернет.

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Довідка: Великий Кам'яний міст – один із мостів через Москву-річку. З'єднує Боровицьку площу, вулиці Мохову та Знам'янку поблизу Боровицької вежі Кремля з вулицею Велика Полянка на Болотному острові, що перетинає Водовідвідний канал Малим Кам'яним мостом.

Також москвичі розповідають, що напередодні бачили таку саму техніку на Великому Москворецькому мосту. Імовірно, її поставили для відбиття атак безпілотників.

Зазначимо, що Великий Москворецький міст – це автомобільний і пішохідний міст у центрі Москви. Він проходить через річку Москву та з'єднує Красну площу й Кремль із районом Замоскворіччя.

Протягом останніх двох діб українські дрони активно атакують Москву та Підмосков'я. Мер російської столиці Сергія Собянін повідомив, що засоби ППО за ці дні знищили щонайменше 58 безпілотників.