На складі в Острогозькому районі було знищено північнокорейські ракети, – ЦПД

На військовому складі у Воронезькій області, який уразили дрони СБУ вночі 7 вересня, зберігалися північнокорейські ракети. Цими ракетами Росія регулярно атакує Україну.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, тим самим підтвердивши саму атаку.

Дивіться також Дрони пролетіли понад 100 кілометрів: показуємо на карті Острогозький район, який атакувала СБУ

На складі у Солдатському зберігалися ракети з КНДР

Зазначимо, що раніше про атаку на склад розповіли джерела 24 Каналу в СБУ. Однак офіційних повідомлень щодо операції не було.

Згодом голова Центру протидії дезінформації, який є робочим органом РНБО, підтвердив атаку та навіть уточнив, що зберігалося на цьому складі.

Нанесено удар по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись,

– написав Коваленко.

Він наголосив, що "на іранські ракети чекає така ж доля".

Нагадаємо, видання WSJ нещодавно написало, що Іран вже відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. Це дає Москві новий потужний військовий інструмент для використання у війні проти України.

Глава Центру протидії дезінформації РНБО пояснив, що це свідчить зокрема про те, що у ворога не вистачає балістичних ракет для реалізації своїх планів. Тому він ставить не лише на КНДР, але й на Іран.