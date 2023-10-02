Росіяни живуть ілюзіями: як Україна знищує ВПК ворога

У неділю, 1 жовтня, у російський Смоленськ прилетіли дрони, які атакували відомий авіазавод. Це унікальна операція, під час якої ворог отримав суттєві пошкодження.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, 3 з 4 дронів, які влучили та пошкодили підприємство – це чудовий результат.

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Росіяни створюють ілюзії

Борис Тизенгаузен припустив, що росіяни не намагатимуться перенести виробництво ракет, дронів і так далі "під землю", як це зробили в Ірані. Російський ВПК перемістити "під землю" майже неможливо. Крім того, ворог живе ілюзіями.

Вони постійно говорять, що все відремонтують. Створюється ілюзія, вони говорять: "збили всі дрони, ракети". Тобто в російському інформаційному полі жодних пошкоджень не завдано,

– звернув увагу він.

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