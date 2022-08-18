В окупованій Кирилівці окупантам влаштували чергову "бавовну"

Окупанти завезли свою техніку в Кирилівку, щоб її не знищили ЗСУ. Однак навіть там трапилася чергова "бавовна".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, сили оборони України є скрізь.

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У Кирилівці трапилася "бавовна"

Федоров розповів, що для окупантів у Кирилівці сталася чергова "бавовна". Цьогоріч вони позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі.

Натомість, за словами мера Мелітополя, росіяни "націоналізували" бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають.

На додаток завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ. Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога,

– додав міський голова.

Федоров підсумував, що цього літа окупантам підпікає не лише від сонця.



У Кирилівку завезли "бавовну" / Фото Івана Федорова

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Коротко про "бавовну" в Криму

Біля авіабази росіян в Новофедорівці 9 серпня пролунала серія вибухів. Внаслідок цієї "бавовни" окупанти втратили 9 літаків на аеродромі "Саки".

Вже 16 серпня вибухи пролунали у Джанкої. Внаслідок цього пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура, яка має стратегічне значення для окупантів, адже нею вони перекидали свою військову техніку на Південь.

Окрім цього, повідомляли про пожежу на військовому аеродромі селища Гвардійське. Там перебували по 12 літаків СУ-24М та СУ-25СМ.

За словами експертів, серед знищеного також були системи зенітного ракетного вогню. Їх повинні були перемістити на територію Херсонської та Запорізької областей.

Зауважте, що міністр оборони Олексій Резніков натякнув, що Україна не має обмежень щодо ураження російських військових об'єктів в Криму, адже це наша територія, яку тимчасово окупувала росія.

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