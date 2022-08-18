В окупованій Кирилівці окупантам влаштували чергову "бавовну"
Джерело:телеграм Івана Федорова
Окупанти завезли свою техніку в Кирилівку, щоб її не знищили ЗСУ. Однак навіть там трапилася чергова "бавовна".
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, сили оборони України є скрізь.
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У Кирилівці трапилася "бавовна"
Федоров розповів, що для окупантів у Кирилівці сталася чергова "бавовна". Цьогоріч вони позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі.
Натомість, за словами мера Мелітополя, росіяни "націоналізували" бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають.
На додаток завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ. Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога,
– додав міський голова.
Федоров підсумував, що цього літа окупантам підпікає не лише від сонця.
У Кирилівку завезли "бавовну" / Фото Івана Федорова
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Коротко про "бавовну" в Криму
- Біля авіабази росіян в Новофедорівці 9 серпня пролунала серія вибухів. Внаслідок цієї "бавовни" окупанти втратили 9 літаків на аеродромі "Саки".
- Вже 16 серпня вибухи пролунали у Джанкої. Внаслідок цього пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура, яка має стратегічне значення для окупантів, адже нею вони перекидали свою військову техніку на Південь.
- Окрім цього, повідомляли про пожежу на військовому аеродромі селища Гвардійське. Там перебували по 12 літаків СУ-24М та СУ-25СМ.
- За словами експертів, серед знищеного також були системи зенітного ракетного вогню. Їх повинні були перемістити на територію Херсонської та Запорізької областей.
- Зауважте, що міністр оборони Олексій Резніков натякнув, що Україна не має обмежень щодо ураження російських військових об'єктів в Криму, адже це наша територія, яку тимчасово окупувала росія.
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