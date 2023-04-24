Хтось знову бреше: з'явилося відео вибуху безпілотників у Криму, хоч окупанти "їх знищили"

В тимчасово окупований Крим, а саме – у Севастополь, вчергове навідувалось "бавовнятко". Загарбники стверджували, що нібито ліквідували всі повітряні цілі-загрози, однак згодом з'явилося відео, яке це спростовує.

У ніч на 24 квітня в Севастополі було дуже неспокійно, адже цвіла "бавовна". Водночас окупанти заявляли, що їм нібито вдалось ліквідувати "невідомі" морські дрони, однак це, вочевидь, – неправда. Про тривожну ніч в Криму інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Росіяни знову брешуть

Власне, так званий "губернатор" Севастополя від окупантів Міхаіл Развожаєв розповідав, що буцімто Збройні Сили атакували місто безпілотними літальними апаратами.

Починаючи з 03:30 ранку, була спроба атаки на Севастополь. Один надводний дрон (нібито – 24 Канал) знищили сили ППО, другий – вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів (нібито – 24 Канал) не пошкоджено,

– писав спершу гауляйтер.

Згодом йому таки довелось визнати, що наслідки від цієї "атаки" – були. Зокрема, повилітали вікна. Однак "чомусь" він забув прикріпити відео, на якому чітко видно, що "щось підривається".

Відомо, що ці вибухи прогриміли в районі Стрілецької бухти. Їх було чути з різних районів окупованого міста.

Нічна "бавовна" в Севастополі: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Коментар ОК "Південь"