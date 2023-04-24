Хтось знову бреше: з'явилося відео вибуху безпілотників у Криму, хоч окупанти "їх знищили"
В тимчасово окупований Крим, а саме – у Севастополь, вчергове навідувалось "бавовнятко". Загарбники стверджували, що нібито ліквідували всі повітряні цілі-загрози, однак згодом з'явилося відео, яке це спростовує.
У ніч на 24 квітня в Севастополі було дуже неспокійно, адже цвіла "бавовна". Водночас окупанти заявляли, що їм нібито вдалось ліквідувати "невідомі" морські дрони, однак це, вочевидь, – неправда. Про тривожну ніч в Криму інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.
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Росіяни знову брешуть
Власне, так званий "губернатор" Севастополя від окупантів Міхаіл Развожаєв розповідав, що буцімто Збройні Сили атакували місто безпілотними літальними апаратами.
Починаючи з 03:30 ранку, була спроба атаки на Севастополь. Один надводний дрон (нібито – 24 Канал) знищили сили ППО, другий – вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів (нібито – 24 Канал) не пошкоджено,
– писав спершу гауляйтер.
Згодом йому таки довелось визнати, що наслідки від цієї "атаки" – були. Зокрема, повилітали вікна. Однак "чомусь" він забув прикріпити відео, на якому чітко видно, що "щось підривається".
Нічна "бавовна" в Севастополі: дивіться відео з ворожих ЗМІ
Коментар ОК "Південь"
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не забарилась з реакцією на цей інцидент. Власне, вона констатувала, потроливши окупантів, що "недаремно вони ж окопи рили на півострові" – тепер вони їм, як ніколи, потрібні.
- Водночас спікерка наголосила, що це далеко не перший та не останній такий випадок. Себто ворогові слід готуватися до того, що "бавовна" цвістиме ще не одну ніч на півострові, який обов'язково має повернутись до складу України.
- Також уже ні для кого не секрет, що цьогоріч літній сезон в Криму символічно проголошений "бавовняним", а не відпочинковим. Неодмінним його атрибутом, як не дивно, є сирени та "тривожність".