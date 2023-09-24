У Севастополі пролунали вибухи після оголошення про тривогу, а влада каже, що "горить трава"

Неділя, 24 вересня, для окупантів у Криму гаряча не тільки через високу температуру повітря. Україна трохи підігріває тепле кримське повітря, готуючи росіян до нового цвітіння "бавовни".

Чи не щогодини надходять повідомлення про нові вибухи на окупованих територіях. Андрій Єрмак уже пожартував, що це "осіння спека".

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Горить у Севастополі, і це не тільки куприки росіян

У Севастополі вибухи – принаймні видно багато диму на світлинах із цього міста.

Пожежа під Севастополем 24 вересня / Фото телеграм-канали

Російські пропагандистські канали спершу кумедно приховали місцевість на фото і вказали, що не будуть "світити" місце займання.

За ... великий стовп диму. Що горить?

– запитали окупанти о 15:09.

О 15:16 вони проінформували, що в Балаклаві "горить трава", яку гасять пожежні. Вже о 15:22 фото розблюрили і повідомили, що МНС гасять пожежу в районі вулиці Сапунгорської у Балаклавському районі.

"Губернатор" Развожаєв каже, що це "горить суха рослинність", а, за попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.

"Трава", що ніяк не згорить у Севастополі: дивіться відео

Орієнтовна площа пожежі становить 3500 квадратних метрів. Постраждалих немає, ситуація буцімто перебуває під контролем екстрених служб.

Тим часом у телеграм-каналі NEXTA о 15:32 виклали цю ж світлину та написали, що у Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Ситуація схожа на казки, які розповідали окупанти 20 вересня. Тоді ракета уразила командний пункт Чорноморського флоту Росії біля Верхньосадового під Севастополем, а губернатор писав, що там "горить трава на виноградниках". "Крымский ветер" жартував, що швидкі та пожежники їдуть рятувати виноградних равликів.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сьогодні, 24 вересня, опублікував фото, зроблене в "місті російської слави". Севастопольцям розказують, що взяти, якщо буде евакуація.

Інструкція для окупантів / Фото "Крымский ветер"

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Хронологія вибухів на окупованих територіях і в Росії