Російські кораблі у Криму атакували надводними безпілотниками: в ISW припустили, хто й навіщо

Зранку 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала низка вибухів. Згодом стало відомо про те, що внаслідок цього зазнали пошкоджень кілька суден ворога.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, атаку по фрегату типу "Адмірал Григорович", ймовірно, здійснили українські сили. Для цього вони могли використати безпілотні надводні апарати, припускають аналітики.

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Судна атакували з допомогою безпілотників

Укладачі звіту посилаються також на кадри, які з'явилися у соціальній мережі. На них можна побачити, як безпілотники завдають удару по щонайменше одному судну окупантів у Севастополі 29 жовтня. Крім того, видніється і дим біля порту в окупованому місті. За припущеннями аналітиків, це була робота російської ППО, яка намагалася знешкоджувати повітряні цілі.

Як зазначили у міноборони Росії, українські сили використали сім автономних морських безпілотників, а також десять БпЛА, щоб провести "терористичну атаку" на Чорноморський флот і цивільні об'єкти. Але, наголошують в Інституті з вивчення війни, атака по військових суднах під час війни – законна, а не терористична, як кажуть у країні-агресорці.

Аналітики також звернули увагу на заяву про буцімто знищення усіх повітряних цілей, а також чотирьох морських безпілотників на зовнішньому рейді та трьох на внутрішньому. Також у міноборони розповіли, що вперше невпізнаний безпілотний наземний апарат зафіксували на узбережжі Криму 21 вересня.

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Якими стали наслідки вибухи у Севастополі

Передовсім почнемо з того, що українські офіційні особи, наголошують в Інституті, не взяли на себе відповідальність за атаку. Водночас блискавично швидко відреагували у самій Росії. Її міністерство закордонних справ оголосило, що країна вирішила призупинити на невизначений термін участь в угоді з Україною щодо експорту зерна. Мовляв, причиною для цього рішення став напад 29 жовтня. Але, нагадують аналітики, Росія і до того висувала риторичні умови для виходу з угоди.

Себто можна припустити, що їй потрібна була відповідна атака, щоб мати причину припинити свою участь у зерновій угоді. Ба більше, глава мінсільгоспу Росії Дмитро Патрушев уже заявив, що країна готова забезпечувати світ продовольством. Мовляв, упродовж найближчих чотирьох місяців Росія може на безоплатній основі відправити до бідних країн 500 тисяч тонн зерна.

Чи могла Україна атакувати судна у Севастополі

Передовсім аналітики зауважили, що Чорноморський флот має три фрегати типу "Григорович". Як зазначають укладачі звіту, кожне з цих суден – ракетоносій крилатих ракет типу "Калібр". Тож рішення України, якщо вона його дійсно ухвалювала, бити по ракетоносіях сповнене змісту. Особливо у світлі активних масованих ракетних ударів, а також атак безпілотниками по енергетичній інфраструктурі країни.

Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на широку російську кампанію стратегічних бомбардувань, спрямованих на цивільні цілі по всій Україні протягом останніх кількох тижнів,

– наголошують в Інституті.

Що відомо про вибухи у Севастополі

Зранку 29 жовтня у Севастополі пролунала низка вибухів. Їх чули у бухті. Тоді місцева влада повідомила про атаку дронів та наголосила, що для паніки немає причин, адже працює ППО.

Невдовзі в ОК "Південь" жартома пояснили, що могло бути причиною вибухів. Наталія Гуменюк зауважила, що це ті самі бойові комарі, які ввижаються Росії, атакували окупований півострів.

Також вона зауважила, що вибухи могла спричинити російська ППО. Усі ж ми знаємо, як часто її ракети падають саме в населених пунктах у потугах буцімто збити ворожу ціль.

Усі ж ми знаємо, як часто її ракети падають саме в населених пунктах у потугах буцімто збити ворожу ціль. Ближче до обіду того ж дня надійшла інформація від міноборони Росії. Там вирішили підтвердити пошкодження корабля "Іван Голубець". Крім того, знайшли британський слід. Мовляв, саме ця країна керувала операцією з атаки півострова.

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