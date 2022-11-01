Там були вибухи, – Пентагон про "бавовну" в бухті Севастополя та причетність США до неї

У Севастопольській бухті 29 жовтня пролунала низка вибухів. Пов'язані вони з атакою дронами ВМС Росії. У Пентагоні вже підтвердили, що на окупованому півострові дійсно була "бавовна".

Новини про вибухи у Севастопольській бухті 29 жовтня неабияк сколихнули як Україну, так і весь світ. Адже за даними аналітиків, її атакували не лише звичайними дронами, а й надводними безпілотниками. Останні наробили чимало лиха російському флоту.

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Інформації про збитки надавати не поспішають

Високопоставлений військовий чиновник США журналістам у понеділок 31 жовтня заявив, що у країні слідкують за ситуацією у Севастополі. Він також підтвердив, що на тимчасово окупованому півострові дійсно лунали вибухи.

Ми оцінюємо, що там були вибухи, але я не збираюся ділитися оцінкою збитків і не збираюся надавати жодної додаткової інформації щодо того, що могло спричинити ці вибухи,

– додав він.

Чиновника запитали про причетність американських прибережних суден до "бавовни" у Севастополі. На це питання він вирішив не відповідати. Водночас наголосив на тому, що окупанти продовжують тероризувати Україну.

"(Росія – 24 канал) продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України, включаючи її енергосистему, що спричинило масові збої в електропостачанні", – підкреслив він.

Коротко про вибухи у Севастопольській бухті

"Бавовну" до Севастопольської бухти підвезли 29 жовтня. Згідно з даними місцевої "влади", тоді працювала ППО, яка відстрілювала дрони.

На це пізніше відреагувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. З її слів, на російських загарбників могли напасти ті самі бойові комарі, яких вони страшенно бояться.

Невдовзі вона зауважила, що вибухи у Севастопольській бухті могли статися через недолугу роботу російської ППО. Ні для кого вже не є таємницею той факт, що ракети часто приземляються неподалік місця запуску.

У міноборони Росії у той же день повідомили про пошкодження тральника "Іван Голубець". Розслідувачі ж припустили, що надводний безпілотник міг понищити також більшу рибину – "Адмірала Макарова", який замінив той самий крейсер "Москва".

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