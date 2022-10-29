Як не комарі, то дрони: Севастополь зранку накрило "бавовною", через що рух суден зупинили

Неспокійним був ранок для мешканців тимчасово окупованого Криму. Так, у Севастополі 29 жовтня зафіксували "атаку дронів", яка наробила чималого переполоху.

Як зазначають місцеві телеграм-канали, у місті буцімто відбивають "напади безпілотників". У традиційній для росіян манері, мешканців, які чують серію вибухів, закликають зберігати спокій, передає 24 канал.

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Мешканці чують вибухи – влада бідкається

У пабліках повідомляють, що кораблі росіян відбивають буцімто атаку дронів в акваторії Севастопольської бухти. Мешканців запевняють, що в місті жоден об'єкт не постраждав. Тож просять зберігати спокій і вірити в те, що ситуація під контролем.

Яким би не був цей контроль, спокоєм у Севастополі навіть не пахне. Там уже перекрили рейд. Відомо також про те, що через бухту не ходять ані катери, ані пороми.

Момент вибуху у Севастополі зняли на камеру: відео (18+, ненормативна лексика)

Окупанти у Севастополі бояться атаки дронів: відео (18+, ненормативна лексика)

Мешканці повідомили про влучання: відео

Місцеві мешканці, які охоче викладають у мережу те, що бачать, заперечують інформацію журналістів. Вони продемонстрували на відео момент влучання. У ролику видно, що російська ППО немічно намагається збити ціль у небі, а через якусь секунду камера переходить до споруди, яка активно димить внаслідок вибуху. Кажете, нічого не сталося?

Росіяни зняли вибух у Севастополі: відео (18+, ненормативна лексика)

Окупанти бідкаються на дрони США

У російських ЗМІ вирішили не обмежуватися лише українськими, а й згадали про американські безпілотники. Як зазначають у виданнях, поблизу бухти в момент атаки перебував також стратегічний дрон-розвідник RQ-4B-40 Global Hawk. За словами ворогів, він баражував у нейтральному повітряному просторі над акваторією Чорного моря.

Дійсно, згідно з даними Flightradar24, безпілотник таки був в акваторії Чорного моря. Але і тут немає нічого дивного. Американські безпілотники і до початку повномасштабного вторгнення моніторили ситуацію поблизу кордонів України. Та й залітали у нейтральний повітряний простір над морем, щоб оцінити ситуацію.



Американський безпілотник дійсно перебував в акваторії Чорного моря / Скриншот

Окупанти скаржаться, що американські дрони з'явилися не просто так. Мовляв, з їхньою допомогою США дізнаються, де розташовані сили ППО Росії. За словами росЗМІ, Україна створила ситуацію, за якої ворогові довелося відреагувати. А США завдяки цьому дізналися, де розташована протиповітряна оборона окупантів.

Хай там як, але всі ми чудово знаємо, що вона ні для чого не годиться. Наприклад, у Бєлгородській області ППО б'є по цивільній інфраструктурі, буцімто збиваючи повітряні цілі у небі над Росією. Та й на фронті засоби ворога не принесли йому жодної користі.

ППО Росії складно назвати ефективним

І хоч ворог хизується своїм ППО, наголошуючи на його роботі за будь-якої нагоди, ситуація не така вже й радісна для росіян. Напередодні, 27 жовтня, ЗСУ випустили 4 ракети з РСЗВ HIMARS. Окупанти тоді запевнили, що всі боєприпаси перехопили сили ППО.

Але аналітики з Інституту з вивчення війни не виявили доказів цьому. Ба більше, там зауважили, що ворог жодного разу не зміг знищити боєприпас HIMARS, яким наші військові нищили стратегічно важливі для окупантів об'єкти, зокрема Антонівський міст та інші переправи.

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