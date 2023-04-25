Кожна згадка про контрнаступ пришвидшує втечу росіян з Криму, – політтехнолог

Анонси контрнаступу та нові атаки на тимчасово окупованому Кримському півострові спричиняють у росіян панічні настрої. Доходить навіть до втечі з Криму. Ймовірно, поки не стало занадто пізно для цього.

Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог. За його словами, сама окупаційна влада розуміє, що ситуація у Криму стає все напруженішою та небезпечнішою. Деякі колаборанти уже роздумують про переїзд за кордон.

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Брехня про вибухи

Пізно вночі 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі мешканці прокинулись від гучних вибухів. Гауляйтер міста Міхаїл Розважаєв заявив, що Чорноморський флот Росії начебто відбивав атаку надводних безпілотників. За офіційною версією фейкового губернатора, 1 БПЛА вони знищили, інший – взірвався сам.

Ті, хто бачив кадри, розуміє, що вибух відбувся в глибині Севастопольської бухти. В те, що безпілотник взірвався, запливши в бухту, там, де стоять кораблі Чорноморського флоту – складно повірити. Сила вибуху була дуже серйозною,

– розповів Борис Тизенгаузен.

Окупаційна влада суворо забороняє розповідати, куди потрапив безпілотник. Зокрема тому, що довгий час вони говорили, що Севастопольська бухта "під надійним захистом", і що заплисти туди надводним безпілотником – неможливо.

"Є ще Балаклавська бухта – це колишній завод по ремонту підводних човнів. Він колись був засекреченим. То ж ця бухта захищена більше через власне конфігурацію. Туди поки нічого не припливало і не прилітало, але це поки", – зазначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про вибухи в Севастополі: дивіться відео

У Криму "трєвожно"

Зараз на Кримському півострові росіяни стривожені, збирають речі та виїжджають. Подібні атаки не додають їм особливої бадьорості духу.

Проукраїнські люди, з якими я спілкуюсь, кажуть, що настрої панічні. Що частіше анонсують деокупацію Криму, що більше є ударів з відстані 200 – 250 кілометрів по залізничних вузлах, то більше всі розуміють, що в України є зброя, яка може заплисти в "найбільш захищену" бухту, де розташований Чорноморський флот,

– підкреслив Тизенгаузен.

Крім того, зараз в Криму долітає туди, куди раніше не долітало. Це викликає серйозне занепокоєння не лише у звичайних росіян. Деякі колаборанти уже шукають та купують нерухомість в Туреччині.

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