У Шебекінському районі ніч на 19 вересня видалася "тривожненькою". Місцеві жителі скаржаться на "хлопки".

Деталі повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал. Місцеві жителі почали бідкатися через вибух відразу після 00:00. Згодом начебто пролунали ще декілька "хлопків".

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Через деякий час стало відомо, що у Шебекінському районі – проблеми зі світлом. Місцева влада вже видала чергову "епічну" заяву про роботу "легендарної" (спойлер – ні) російської "ППО". Вона начебто збивала "невідомі об'єкти".

Постраждалих, традиційно для Росії, немає. Однак без офіційно визнаних збитків таки не обійшлося: повідомили про пошкодження ліній електропередачі.

Місцевих жителів намагаються заспокоїти. Однак вони панікують у чатах.

Шебекіно – не вперше "тривожно"

"Бавовна" регулярно навідує Шебекіно. Вона нагадує росіянам, які підтримують геноцид українців, що розслаблятися не варто. Минулого разу вибухи пролунали 17 вересня. Тоді місцева влада офіційно визнала влучання (вочевидь, забракло креативу видати чергову порцію абсурду). Заявили про приліт на територію підприємства.

Раніше Кирило Буданов – очільник ГУР МО – наголосив, що Україна не порушує правил війни. Серед цивільного населення на території Росії – нуль жертв.