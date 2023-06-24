У Сімферополі чули потужні вибухи: "бавовна" завітала і до Бердянська

На тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Зокрема, 24 червня "бавовна" завітала до Сімферополя.

Також вибухи лунали у Бердянську. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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На окуповані території завітала "бавовна"

Андрющенко повідомив про чергову "бавовну" біля Бердянська.

14:03 Урзуф. Потужний вибух в напряму Бердянська. Субота перестає бути лише суботою путчу,

– написав радник мера Маріуполя.

Згодом він оприлюднив фото наслідків "бавовни".

"А ось і підтвердження вибухів з Бердянську. Окрім того, 15:57 ще два вибухи передає Урзуф", – зазначив Андрющенко.



У Бердянську лунали вибухи / Фото Петра Андрющенка

Окрім цього, о 15:54 місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи в Армянську. Їх було щонайменше 5.

Вибухи пролунали о 15:15. Про точне місце та ймовірні причини поки не повідомили.

Орієнтовно у той самий час 2 глухі вибухи пролунали й в Сімферополі. За словами місцевих їх було чути з боку Гвардійського.

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