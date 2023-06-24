У Сімферополі чули потужні вибухи: "бавовна" завітала і до Бердянська

24 червня 2023, 16:44
Читать новость на русском

Джерело:

Петро Андрющенко

На тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Зокрема, 24 червня "бавовна" завітала до Сімферополя.

Також вибухи лунали у Бердянську. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Цікаво Орієнтовно через місяць може плануватися прорив в напрямку Криму: фронтове зведення від Світана

На окуповані території завітала "бавовна"

Андрющенко повідомив про чергову "бавовну" біля Бердянська.

14:03 Урзуф. Потужний вибух в напряму Бердянська. Субота перестає бути лише суботою путчу,
– написав радник мера Маріуполя.

Згодом він оприлюднив фото наслідків "бавовни".

"А ось і підтвердження вибухів з Бердянську. Окрім того, 15:57 ще два вибухи передає Урзуф", – зазначив Андрющенко.


У Бердянську лунали вибухи / Фото Петра Андрющенка

Окрім цього, о 15:54 місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи в Армянську. Їх було щонайменше 5.

Вибухи пролунали о 15:15. Про точне місце та ймовірні причини поки не повідомили.

Орієнтовно у той самий час 2 глухі вибухи пролунали й в Сімферополі. За словами місцевих їх було чути з боку Гвардійського.

Варто прочитати Період прицілювання, – Кузан пояснив, як удар по Чонгарському мосту вплине на логістику росіян

У Чонгарі прилетіло по мостах: коротко

  • 22 червня в тимчасово окупованому Чонгарі було чутно вибухи. Ракети влучили по двох місцевих мостах.
  • Журналісти проаналізували фото та припустили, що там пошкодилося не лише дорожнє полотно, але й опора. Ймовірно, удар завдавали за допомогою крилатих ракет Storm Shadow.
  • В Офісі Президента вже прокоментували вибухи на Чонгарі. Там підкреслили, що ці удари мають військовий, політичний та історичний сенс.
Автор: Ольга Котів