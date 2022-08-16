Вибух під Сімферополем міг статися у військовій казармі: що розповіли місцеві мешканці

Місцеві жителі тимчасово окупованого Криму розповіли, що під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму вибух міг статися у казармі.

За словами місцевих жителів, вибух під Сімферополем 16 серпня, це, скоріше за все, вибух у казармі у військовому місті селища Гвардійське.

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Що трапилось

Мешканці окупованого півострова розповіли, що чули щонайменше один сильний вибух о 6 годині ранку в селищі Гвардійське, яке розміщене приблизно за 13 кілометрів від Сімферополя. Джерела видання кажуть, що вибух стався на території військового містечка. Скоріше за все, у казармі.

Але журналісти не зуміли дізнатися, чи постраждали російські військові та чи перебували вони в казармі в момент вибуху.

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"Бавовна" у Криму 16 серпня: головне

Зранку 16 серпня поблизу Джанкоя прогриміли вибухи. Були "прильоти" у склади боєприпасів, виникла пожежа на трансформаторній станції біля залізниці. Крім цього, внаслідок вибухів під Джанкоєм пошкоджена залізниця. Наразі рух потягів зупинено.

Також ЗСУ влучили по військові частині росіян в Азовському, чим також сильно налякали окупантів.

Крім цього, вибухи було чутно у Сімферополі. Люди масово хочуть покинути півострів – на Кримському мосту зафіксували рекордний трафік машин. Також величезні черги на залізничому вокзалі Сімферополя. Проте залізничне сполучення наразі зупинене через пошкодження колії.

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