Вибухи в Сумах: ворог вдарив по цивільній інфраструктурі

Росія не припиняє обстрілювати українські міста. Зокрема, ворог здійснив ракетний по Сумах 24 серпня, у День Незалежності.

Близько 21:50 Олексій Дрозенко, начальник міської військової адміністрації Сум, констатував, що фіксують уламки збитої ракети. До того у місці чули серію потужних вибухів.

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Ракетна атака на Суми

Сумська ОВА уточнила, що Росія завдала авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі обласного центру.

На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються,

– зазначає влада регіону.

Обласна військова адміністрація закликає громадян бути уважними та дотримуйтесь правил безпеки. Щонайголовніше, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Упродовж 24 серпня, Дня Незалежності, повітряну тривогу на території Сумської області оголошували 6 разів:

з 01:09 по 03:17

з 03:57 по 07:01

з 09:26 по 12:30

з 14:54 по 18:13

з 18:59 по 21:32

о 21:37 (триває по теперішній час, 22:00).

Начальник МВА наголошує, що штаб з ліквідації наслідків для прийому звернень громадян буде розгорнутий 25 серпня з 9:00 на місці події.

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Напередодні Дня Незалежності було очевидно, що Росія не дасть спокою українцям. Зокрема, Німеччина попереджала, що ворожа держава може активізуватися задля завдання ударів по містах України.

Крім того, Сполучені Штати зазначали, що цими днями можливі ракетні та дронові атаки з боку Росії. Посольство США в Києві закликало людей не ігнорувати повітряну тривогу та знати розташування укриттів.